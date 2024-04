Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Rollerfahrer flüchtet

Bellheim (ots)

Am Sonntagmittag wollten Germersheimer Polizisten in der Hauptstraße von Bellheim einen Rollerfahrer kontrollieren. Grund dafür war, dass sowohl er als auch sein Sozius keinen Helm trugen. Der Rollerfahrer versuchte zunächst durch den Ortskern zu flüchten, konnte aber in der Großen Kirchstraße gestoppt werden. Der Fluchtgrund konnte schnell ermittelt werden. Der 17-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

