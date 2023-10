POL-GÜ: Angriff von Traktoren bei Landmaschinenhandel in Mühlengeez

Güstrow/ Krakow (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Krakow zu einem Diebstahl eines PKW gekommen. Am Vorabend wurde der weiße Renault Captur von seinem Eigentümer vor einer Garage in der Wilhelm-Pieck-Straße abgestellt. Am späten Sonntagvormittag wurde dann das Fehlen des PKW festgestellt. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

