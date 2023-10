POL-GÜ: Erneuter Mülltonnenbrand in Güstrower Innenstadt

Güstrow/ Bentwisch (ots) - Am Samstagnachmittag kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Erotik-Fachgeschäft im Hansecenter Bentwisch. Der Mitarbeiterin waren bereits am 05.10.2023 eine Frau und ein Mann in dem Laden aufgefallen, die sich ausgiebig für diverse Kleidungsstücke interessierten und diese anprobierten. Nachdem die Kunden seinerzeit das ...

mehr