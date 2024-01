Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Endingen: 84-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Aufgrund des vorausgegangenen Zeugenaufrufs haben sich zwischenzeitlich mehrere Unfallzeugen bei der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen steht fest, dass der verletzte Mann bereits unmittelbar nach dem Unfall durch Familienangehörige einer ärztlichen Versorgung zugeführt wurde und nicht wie zuerst berichtet erst am Abend.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Erstmeldung: Endingen: 84-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Montagmorgen, 22.01.2024, gegen 9.10 Uhr ereignete sich im Bereich des Marktplatzes in Endingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Autofahrerin offenbar einen 84-jährigen Fußgänger übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich erheblich. Da der verletzte Fußgänger eine ärztliche Versorgung am Unfallort ablehnte, tauschten die Unfallbeteiligten zunächst nur ihre Personalien aus. Im weiteren Verlauf wurde der Mann durch einen Familienangehörigen am Abend doch in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich vor Ort zwei unbekannte Passantinnen aufgehalten haben, welche von der Polizei als wichtige Zeuginnen gesucht werden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

