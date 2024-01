Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Verkehrsunfall - Autofahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.01.2024, gegen 06:35 Uhr, kam es in Laufenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, wobei eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer war aus der Grunholzer Straße auf die bevorrechtigte Waldshuter Straße eingebogen und hierbei mit einem in Richtung Altstadt fahrenden Hyundai zusammengestoßen. Der Skoda traf den Hyundai in die Seite, so dass dieses Auto ins Schleudern geriet und mit dem Heck noch gegen einen Wegweiser prallte. Die 50-jährige Hyundai-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach ihrer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich kam auch der Skoda-Fahrer in eine Klinik, blieb aber unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 27000 Euro.

