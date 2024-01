POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich gestürzter alkoholisierter Motorrollerfahrer kommt in Ausnüchterungsgewahrsam

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 08.50 Uhr, verursachte wohl ein heftiger Windstoß einen Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter stand in der Warmbacher Straße am Straßenrand und wurde von zwei Arbeitern entladen, als ein heftiger Windstoß die linke Heckflügeltür in Richtung der Fahrbahn schwungvoll öffnete. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, welcher im diesem Moment an dem Kleintransporter vorbeifuhr, ...

mehr