Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Unbekannter Autofahrer soll geparkten Pkw gestreift haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20. Januar 2024, zwischen 10 und 19 Uhr soll sich in der Suwonallee in Freiburg-Brühl ein Verkehrsunfall ereignet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Volvo, der auf dem Parkplatz P4 des Europa-Park-Stadions abgestellt war. Der mutmaßliche Unfallverursacher hinterließ dem Geschädigten einen Nachnamen und eine ungültige Mobilfunknummer auf einem handgeschriebenen Zettel, welchen er am beschädigten Pkw anbrachte.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Auch der mutmaßliche Verursacher wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

