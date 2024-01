Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mülleimer in öffentlicher Toilette brennt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 24.01.2024, gegen 21:10 Uhr, hat es in der öffentlichen Toilette am Busbahnhof in WT-Waldshut gebrannt. In der Damentoilette qualmte es aus einem Müllbehältnis. Die Feuerwehr brachte den Mülleimer nach draußen und löschte diesen. Das Behältnis wurde leicht beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell