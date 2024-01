Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drei Tatverdächtige nach E-Bike-Diebstahl vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen hat die Polizei am 24.01.2024 in Freiburg. Am späten Vormittag meldete ein zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter zwei männliche Personen, die im Stadtteil Haslach ein E-Bike mit sich führten, dessen Schloss offensichtlich aufgebrochen war.

Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zum Einsatzort und konnten im dortigen Bereich drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Bei einem der Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Aufbruchwerkzeug gefunden. Das E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro wurde sichergestellt. Es war erst kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Gegen die drei Tatverdächtigen im Alter von 41, 30 und 17 Jahren wird nun ermittelt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Vormittag des 24.01. verdächtige Beobachtungen in Freiburg-Haslach gemacht haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4421 entgegengenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell