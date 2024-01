POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Randalierer wird renitent

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 24.01.2024, gegen 06:35 Uhr, kam es in Laufenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, wobei eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer war aus der Grunholzer Straße auf die bevorrechtigte Waldshuter Straße eingebogen und hierbei mit einem in Richtung Altstadt fahrenden Hyundai zusammengestoßen. Der Skoda traf den Hyundai in die Seite, so dass dieses Auto ...

mehr