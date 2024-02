FW Hannover: Rauchentwicklung im Keller fordert zwei Verletzte

Hannover - Vahrenheide (ots) - Ein ausgedehnter Wohnungsbrand im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses am Vahrenheider Markt sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich mit Hilfe der Polizei in letzter Minuten von einem Balkon in Sicherheit bringen. Sowohl er als auch ein Polizist verletzten sich hierbei. Um 16:12 Uhr meldeten mehrere ...

