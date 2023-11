Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einem Vorfall im Bereich Leutkirchstraße/Parkweg am Mittwoch, den 08.11.2023, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:30 Uhr war eine Frau auf dem Rückweg zu ihrem Auto auf dem Parkplatz am Friedhof, als im Bereich des Parkwegs ein entgegenkommender Mann sie ergriffen und festgehalten haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte mit seiner Hand in die Unterbekleidung der Frau gegriffen und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben. Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er etwa 180 bis 185 Zentimeter groß sein soll und zur Tatzeit einen Kapuzenpullover getragen habe. Weil ersten Erkenntnissen zu Folge Passanten in diesem Bereich unterwegs gewesen sein sollen und die Situation möglicherweise wahrgenommen haben, bitten die Ermittler nun Zeugen, sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 zu melden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell