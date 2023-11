Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Neim Abbiegen zu weit ausgeholt

Offenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich Okenstraße / Straßburger Straße zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw gekommen. Mutmaßlich soll ein 76-jähriger BMW-Fahrer beim Abbiegevorgang nach links zu weit ausgeholt haben und so den Porsche eines 55-Jährigen touchiert haben, der in der Spur daneben unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. /sa

