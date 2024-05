Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Eisenach-Wartburgkreis (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 44-jährige Eisenacherin kontrolliert, die auf einem E-Scooter in der Mühlhäuser Straße zu Eisenach unterwegs war. Den Polizeibeamten fiel zuvor auf, daß am Gefährt kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief dann ein Drogentest auch noch positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Fahrerin wurde ins Klinikum verbracht zwecks einer Blutentnahme. Nun ist der E-Scooter auf der Dienststelle und es werden Anzeigen folgen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluß und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell