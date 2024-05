Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Senioren in Wohnung bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwochmorgen, 29. Mai, zu einem Diebstahl im Bremerhavener Ortsteil Twischkamp gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen nutzte ein dreister Dieb eine Situation am Dienstagnachmittag, 28. Mai, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hökerstraße aus und gelangte so in die Wohnung des Senioren-Ehepaars. Hier entwendete der bislang unbekannte Mann offenbar eine Geldbörse mit einem höheren Bargeldbetrag. Der 94-jährige Senior wartete etwas unterhalb der Wohnung auf einem Treppenabsatz sitzend auf seine fünf Jahre jüngere Frau, als gegen 15 Uhr ein ihm unbekannter Mann nach oben an ihm vorbeilief. Die Tür zur Wohnung hatte der Senior nur angelehnt. Kurz darauf lief die Person erneut an ihm vorbei und verließ das Haus. Erst später stellte das Ehepaar den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Der Seniorin war der Mann bereits tags zuvor aufgefallen, da er ihr Hilfe beim Hochtragen von Einkaufstüten angeboten hatte, was sie allerdings ablehnte.

Beschrieben wird der Unbekannte als

- ca. 20 Jahre alt - etwa 1,70 -1,80 m groß - dunkle gelockte Haare - bekleidet mit einem rötlichen Pullover sowie einer beigefarbenen Jacke - südländischer Phänotyp

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell