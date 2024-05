Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall in Bremerhaven-Wulsdorf: Verursacherin ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bremerhaven (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin verursachte am gestrigen Mittwochvormittag, 29. Mai, im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf einen Verkehrsunfall. Wie sich herausstelle: ohne gültige Fahrerlaubnis.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 25-Jährige gegen 10 Uhr in einem Citroën auf der Bremer Straße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Lindenallee übersah sie offenbar den vor ihr an der roten Ampel haltenden Kombi eines 43-Jährigen. Die Citroën-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte gegen das Heck des vor ihr stehenden Wagens. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Der 43-Jährige und sein 47 Jahre alter Beifahrer klagten über leichte Schmerzen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gestand die Unfallverursacherin gegenüber den Polizeibeamten dann: Sie hätte das Auto gar nicht fahren dürfen. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß die 25-Jährige nämlich nicht. Sie muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell