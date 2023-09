LPI-EF: Unfall auf der Landstraße

Erfurt (ots) - Ein Vorstellungsgespräch endete gestern für einen 38-Jährigen mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige. Der Mann war am Nachmittag betrunken zu einem Termin in Arnstadt erschienen. Den Nachhauseweg trat er allerdings mit dem Auto an. Die Polizei stellte den Betrunkenen in Erfurt. Bei einem Atemalkoholtest brachte er es auf einen Wert von 2,1 Promille. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle von ...

mehr