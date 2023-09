LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots) - Am 31.08.2023 befuhr ein Rollstuhlfahrer in Erfurt die Marktstraße in Richtung Domplatz. Er hielt in einer Hand ein Eis und lenkte mit der anderen Hand seinen Rollstuhl. Auf Höhe der Apotheke "Am Dom" wurde der Rollstuhlfahrer von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Der Rollstuhlfahrer wollte sich aber weiter in Richtung Domplatz bewegen. Der unbekannte Mann wirkte plötzlich wie betrunken und beugte sich über den Schoß des Rollstuhlfahrers. ...

mehr