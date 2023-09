Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht!

Erfurt (ots)

Am 31.08.2023 befuhr ein Rollstuhlfahrer in Erfurt die Marktstraße in Richtung Domplatz. Er hielt in einer Hand ein Eis und lenkte mit der anderen Hand seinen Rollstuhl. Auf Höhe der Apotheke "Am Dom" wurde der Rollstuhlfahrer von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Der Rollstuhlfahrer wollte sich aber weiter in Richtung Domplatz bewegen. Der unbekannte Mann wirkte plötzlich wie betrunken und beugte sich über den Schoß des Rollstuhlfahrers. Dieser stieß den Mann dann so heftig von sich, dass er gegen die Eingangstür der Apotheke stieß. Zudem rief der Rollstuhlfahrer laut, dass der Mann ihn in Ruhe lassen solle. Der Mann verließ dann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Erst zu Hause stellte der Rollstuhlfahrer fest, dass ihm 300 Euro fehlten, welche er sichtbar in seiner Bauchtasche trug. Durch den Geschädigten wird die Person nur sehr vage beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze gelockte Haare. Zum Tatzeitpunkt sollen sich viele Passanten in der Marktstraße befunden haben. Wer hat die Situation beobachten und kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) oder dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 229582 zu melden. (JN)

