LPI-EF: Autounfall nach Verwechslung

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen wurden zwei Graffiti am Zaun der Regelschule in Buttstädt festgestellt. Bei diesen handelt es sich um politische Schriftzüge, welche mittels schwarzer Sprühfarbe an den Steinplatten des Zauns aufgebracht wurden. Zu den Tätern gibt es bislang keine weiteren Hinweise. Der entstandene Sachschaden wird auf über 200 Euro geschätzt. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr