Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kfz-Sachverständiger bestohlen

Erfurt (ots)

Durch einen Kellereinbruch einstand einem Kfz-Sachverständigen aus Erfurt großer Schaden. Über das Wochenende waren Diebe in dem Wohnhaus des Mannes in mehrere Keller eingebrochen. Dabei stahlen die Täter nicht nur ein Mountainbike im Wert von 700 Euro, sondern auch mehrere Mess- und Prüfgeräte sowie amtliche Unterlagen des Sachverständigen. Dem Mann entstand so ein Schaden von mehr als 8.500 Euro. (JN)

