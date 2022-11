Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte nach Verkehrsunfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

B90/ Blankenberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurden mehrere Personen durch einen Verkehrsunfall verletzt. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren die Bundesstraße 90 in Richtung Blankenstein entlang. Auf Höhe des Abzweiges Blankenberg kam es dann zu einer Kollision während eines Abbiegemanövers - die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern in dem Zusammenhang jedoch noch an. In der Folge stießen die zwei Fahrzeuge zusammen, sodass zwei Insassen des vorausfahrenden LKW aus ihrem Fahrzeug geschleudert und dadurch schwer verletzt wurden. Der betroffene, 35-jährige Fahrer wurde mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verflogen. Sowohl er als auch der weitere, 32-jährige Insasse wurden schwer verletzt. Zum Zwecke der Bergung der Unfallfahrzeuge sowie der Unfallaufnahme wurde die Straße für rund eine Stunde teils voll gesperrt.

