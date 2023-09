Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch beim Optiker

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte man in Erfurt mehrere laute Donnergeräusche wahrnehmen. Grund hierfür war jedoch kein Unwetter, sondern zwei Männer im Alter von 23 und 34 Jahren, die damit beschäftigt waren in das Ladengeschäft eines Optikers in der Innenstadt einzubrechen. Die Männer zerstörten die Schaufensterscheibe und entwendeten viele der ausgestellten Brillen. Die beiden Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei, wurden jedoch von dieser kurze Zeit später aufgegriffen. Sie hatten zahlreiche Brillen bei sich. Zudem waren sie der Polizei hinlänglich bekannt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt. (SE)

