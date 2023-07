Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche und Einbruchsversuche + Positive Drogen- oder Alkotests + Mehrere Fälle von Graffiti + Erst hilflos, dann aggressiv -Betrunkener greift Rettungsdienst und Polizei an

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche und Einbruchsversuche

1. Marburg - Einbruch in Gaststätte gescheitert

In der Nacht zum Sonntag, 20. Juli, scheiterte gegen 04 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Schwanallee. Entsprechende Aufbruchspuren sicherte die Kriminalpolizei sowohl an der Haupteingangstür als auch an einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Der oder die Täter verzichteten aus unbekannten Gründen auf ein weiteres Vorgehen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Marburg - Kein Eindringen - keine Beute

Entsprechende 'Hebelmarken an der Tür und die offensichtliche Manipulation am Türschloss deuten auf einen versuchten Einbruch in ein Haus in der Stadtwaldstraße hin. Nach den Spuren schaffte es der Täter jedoch nicht in das Haus hineinzukommen. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 13.45 Uhr am folgenden Samstag, 29. Juli, in der Stadtwaldstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruchsversuch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

3. Cappel - Am helllichten Tag - Einbruch in der Forsthausstraße

Durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite, drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Forsthausstraße ein. Derzeit ist über eine etwaige Beute noch nichts bekannt. Die Tatzeit war am Freitag, 28. Juli, zwischen 13.390 und 15.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Forsthausstraße gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Positive Drogen- oder Alkotests

1. Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf musste am Freitag und Samstag (28/29. Juli) Blutproben veranlassen und Weiterfahrten unterbinden, weil die jeweiligen Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln fuhren. Am Freitag, gegen 21.55 Uhr, hatte der Drogentest eines 33 Jahre alten Mannes aus dem Ruhrpott auf THC reagiert. Satte 2,33 Promille zeigte der Alkotest eines 35 Jahre alten Autofahrers an, den die Polizei am Samstag um 02.50 Uhr angehalten und kontrolliert hatte. Wie sich herausstellte besitzt der in der Gemeinde Amöneburg lebenden Mann keinen gültigen Führerschein.

2. Gladenbach

Bei der Kontrolle eines Autos am Samstag, 29. Juli, um 21.20 Uhr in Gladenbach stellte sich heraus, dass der 55 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest zeigte 1,47 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des in der Gemeinde Gladenbach lebenden Mannes sicher und entließ ihn nach der erforderlichen Blutprobe, die ein Arzt entnahm.

3. Marburg

Nachdem der Drogentest den Einfluss von Amphetaminen anzeigte gab der 31 Jahre alte Autofahrer den zwei Tage zurückliegenden Konsum von "Speed" zu. Die Polizei Marburg beendete die Autofahrt mit der Kontrolle am Sonntag, 30. Juli, um 20.20 Uhr, in der Cappeler Straße. Die Begegnung mit der Polizei endete nach der Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt.

Marburg - Graffiti in der Oberstadt

Aufgrund der Tatorte und der aufgesprühten Worte, Bezeichnungen und Parolen liegt den Sachbeschädigungen durch Graffiti offenbar eine politische Motivation zugrunde. Aus diesem Grund hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das Besprühen von Hausnummern, Eingangsschildern und Wänden von insgesamt sechs Verbindungshäusern Marburger Studenten sowie von einem Radlader und einem PKW erfolgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 28. Juli. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte aber sicherlich vierstellig sein. Der oder die Täter benutzten unterschiedliche Farben, u.a. grün und orange. Tatorte waren in der Lutherstraße und der Sybelstraße sowie im Gisonenweg und Hainweg. Derzeit geht die Polizei von bislang neun Fällen der Sachbeschädigung durch Graffiti aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schulwand beschmiert

Die Polizei Marburg ermittelt nach einer mutmaßlich homophob motivierten Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort der Farbschmiererei war die Wand rechts neben dem Haupteingang eines Gymnasiums in der Leopold-Lucas-Straße. Festgestellt wurden die Symbole und Schriftzüge am Sonntag, 30. Juli, um 13.15 Uhr. Über den beleidigenden Schriftzügen hatten der oder die Täter auch noch ein falsch gezeichnetes Hakenkreuz hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti an der Wand

Mit roter Farbe schrieben noch unbekannte Täter zwei offenbar politisch motovierte Worte neben den Eingang in eine Gaststätte auf die Wand eines Mehrfamilienhauses in der Gisselberger Straße. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. die Tat war zwischen der Nacht zum Mittwoch 26. Juli und 00.35 Uhr am Freitag 28. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen - Erst hilflos, dann aggressiv -Betrunkener greift Rettungsdienst und Polizei an

Ein über 70 Jahre alter und erheblich alkoholisierter Mann lag am Samstag, 29. Juli, gegen 21.35 Uhr, nach einem Sturz zunächst hilflos auf der Straße. Während der Versorgung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst änderte sich der Zustand des Mannes hin zu aggressivem Verhalten. Er schlug und trat nach den Rettungssanitätern und versuchte später die wegen des renitenten Verhaltens benachrichtigte Polizei zu beißen. Der Mann traf weder die Rettungssanitäter noch verletzte er die Polizei. Der Polizei blieb letztlich nichts übrig, als den durch den mutmaßlich alkoholbedingten Sturz unverletzt gebliebenen Mann nach der Untersuchung im Krankenhaus in der Ausnüchterungszelle übernachten zu lassen. Er muss sich demnächst wegen des tätlichen Angriffs auf den Rettungsdienst und die Polizei verantworten.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell