POL-MR: Einbrüche, Diebstahl, Betrug - Haftbefehl gegen 53Jährigen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Heskem/Schröck Bei einem Einbruch in den Gebrauchtwagenhandel im Margaritenweg in Heskem erbeuteten die Täter fünf Autos samt den Schlüsseln und Papieren sowie ein Laptop. Eines der gestohlenen Autos, ein grauer Skoda Superb tauchte in der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, in Schröck auf. ...

mehr