Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende bedroht und Sitze beschädigt

Tübingen (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am gestrigen Montagabend (25.03.2024) Reisende in einem Regionalzug am Tübinger Hauptbahnhof bedroht und mehrere Sitze mit einem Messer beschädigt. Der afghanische Staatsangehörige befand sich am gestrigen Abend gegen 18:05 Uhr zunächst in einer auf Gleis 6 stehenden Regionalbahn in Richtung Dußlingen. In diesem Zug soll der augenscheinlich alkoholisierte 26-Jährige mehrere Reisende bedroht und mit einem mitgeführten Teppichmesser die Sitze der Bahn zerschnitten haben. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den jungen Mann noch im Zug antreffen und in Gewahrsam nehmen. Der Beschuldigte verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst unkooperativ und aggressiv und beleidigte einen Beamten mehrfach verbal. Der 26-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Sachbeschädigung rechnen. Die ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

