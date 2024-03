Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe gestellt

Greiz (ots)

Braunichswalde / Pirna: Vier Einbrecher rumänischer Herkunft sitzen seit der vergangenen Woche in einer JVA. Aufgefallen waren sie Polizeibeamten aus Sachsen, als sie mit ihren zwei Fahrzeugen in Pirna unterwegs waren. Bei einer Kontrolle der Fahrzeuge konnte Diebesgut (Werkzeuge) aus verschiedenen Firmen festgestellt werden. Unter anderen fanden die Beamten Diebesgut (Rüttelplatten), welche eindeutig einem Firmeneinbruch in Braunichswalde zuzuordnen war. (LPI Gera berichtete) Die vier Männer im Alter von 20 bis 36 wurden vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer Haftvorführung wurde Haftbefehl erlassen, so dass sie alle in eine JVA überstellt wurden. Das aufgefundene Diebesgut stellten die Beamten sicher. Seitens der KPIen dauern die Ermittlungen weiter an. (RK)

Pressemeldung vom 12.03.2024

LPI-G: In Container eingebrochen

Greiz Braunichswalde. In zwei Überseecontainer brachen unbekannte Täter am Sonntagabend (10.03.2024) im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr ein. Aus den Containern wurden hochwertige Werkzeuge im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet. Aufgrund des Umfangs der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter mit Transportfahrzeugen vor Ort gewesen sein müssen. Wer hat in diesen Zusammenhang Fahrzeuge oder verdächtige Personen gesehen? Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0065160/2024 entgegen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell