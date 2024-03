LPI-G: Sommerreifen gestohlen

Gera (ots) - Gera: Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen unbekannte Täter am vergangenem Wochenende (15.03. - 18.03.2024) aus dem städtischen Bauhof in der Otto-Schott-Straße. Am gestrigen Montag meldete ein Verantwortlicher das Geschehen der Geraer Polizei so dass diese die Ermittlungen aufnahm. Die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, wobei die Tatzeit zwischen ...

