Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Beide am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmenden entfernen sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (20. November 2023) erhielt die Kreispolizeibehörde (KPB) Kleve gegen 14:15 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Wallstraße / Am Löwentor in Emmerich. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten suchten die Unfallörtlichkeit auf, konnten dort jedoch keinen der beiden beteiligten Verkehrsteilnehmenden antreffen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet und die Polizei informiert hatten, gaben den Beamtinnen und Beamten weitere Infos zum mutmaßlichen Unfallhergang.

Die Beamtinnen und Beamten der KPB Kleve konnten durch die Angaben der Zeugen, einen 80-jährigen Halter eines grauen Mitsubishi Outlander aus Emmerich ausfindig machen. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und Beschädigungen an der rechten vorderen Fahrzeugfront festgestellt werden. Der Mann aus Emmerich gab an, dass es zu einer Kollision mit einem Fahrrad gekommen sei.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei den zweiten beteiligten Verkehrsteilnehmer, bei dem es sich um einen Jungen handeln und mit einem Pedelec (Hersteller: Gazelle) unterwegs gewesen sein soll.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 10 bis 12 Jahre alt - schwarze Winterjacke - schwarzer Rucksack - Pedelec (Hersteller: Gazelle)

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt werden bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell