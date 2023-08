Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tasereinsatz nach Streitigkeiten

Lustadt (ots)

Am Samstagnachmittag betrat ein 36-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße unerlaubt das Grundstück eines 38-Jährigen Hausbewohners in Lustadt. Nach einem verbalen Streit fügte sich der 36-Jährige mit einem Küchenmesser oberflächliche Schnitte am Unterarm zu. Als der alkoholisierte 36-Jährige aus Eigensicherungsgründen durchsucht werden sollte, wurde dieser zunehmend aggressiv und renitent, weshalb durch die Beamten der Taser eingesetzt wurde. Anschließend konnte der 36-Jährige gefesselt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach einer medizinischen Versorgung wurde der 36-Jährige schließlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

