Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandeinsatz mit Warnhinweis an Bevölkerung

Westerengel (ots)

Zu einem größeren Brandeinsatz kommt es derzeit in der Ortslage Westerengel. In den frühen Morgenstunden wurde unterhalb des Sportplatzes ein Feuer gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte man dann ca. 800 Strohballen in Vollbrand fest. Auch in der Nähe befindliche Landwirtschaftsgeräte sind durch das Feuer gefährdet. Aufgrund der starken Winde gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Es kommt gegenwärtig zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten! Verkehrsteilnehmer auf der naheliegenden B4 werden gebeten die Geschwindigkeiten anzupassen und mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren! Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

