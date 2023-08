Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Illegale Beseitigung von Tierabfällen

Bellheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beseitigte am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr auf einem Feld zwischen Rülzheim und Bellheim an der L509 Tierreste und Schlachtabfälle. Der dort arbeitende Landwirt konnte ein dunkelblaues Fahrzeug, vermutlich Marke VW Caddy, mit einem silbergrauen Anhänger feststellen, welcher gerade bei seinem Eintreffen davonfuhr. Ein Kennzeichen des unbekannten Fahrzeugs ist gegenwärtig nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

