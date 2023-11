Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht mit verletzter Person- Transporterfahrer verletzt 25-jährigen Fußgänger und flüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitag (17. November 2023) gegen 10:30 Uhr kam es auf der Elisabeth-Selbert-Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall, bei ein 25-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde und der Autofahrer flüchtete. Der Fahrer eines ausliefernden Unternehmens sei mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit an dem 25-jährigen Mann aus Geldern vorbeigefahren. Als dieser ihn zur Rede stellen wollte, sei der Unbekannte losgefahren und dem Mann aus Geldern über den Fuß gerollt. Weiterhin habe das Heck des Transporters den Fußgänger touchiert und dieser sei durch den Zusammenstoß gestürzt. Durch den Sturz habe sich 25-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer sei zwischen 25-35 Jahre alt, südländischer Herkunft, habe einen dunklen Vollbart sowie dunkle Haare. Weiterhin kann gesagt werden, dass er deutsch mit Akzent gesprochen habe. Das Fahrzeug sei ein Mietfahrzeug gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

