Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ehrliche Finder gaben Geldtasche ab

Bitte melden Sie sich bei der Polizei

Geldern (ots)

Am Donnerstag (16. November 2023) gegen 21:00 Uhr gaben zwei ehrliche Finder eine Geldtasche mit Bargeld an der Pforte des St.-Clemens-Hospitals ab. Die Jugendlichen hatten die Geldtasche wohl auf einem Sitz der Bushaltestelle direkt am Krankenhaus gefunden. Leider hinterließen die Finder, eine junge Frau und ein junger Mann, ihre Personalien nicht, so dass die Polizei im Nachhinein keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen konnte.

Auch die Person, die die Geldtasche an der Bushaltestelle vergessen hatte, meldete sich bislang nicht bei der Polizei Geldern.

Die Polizei fragt nun: Wer vermisst seine Geldtasche mit Inhalt und wer sind die ehrlichen Finder? Bitte melden Sie sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell