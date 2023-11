Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwarzer KIA Picanto beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (17. November 2023) kam es zwischen 17:30 Uhr und 20:20 Uhr an der Straße Pesthof in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein abgestellter schwarzer KIA Picanto beschädigt. Der 26-jährige Halter des Wagens stellte die Beschädigungen, im vorderen linken Bereich, nach seiner Rückkehr zum Wagen fest und verständigte die Polizei. Der Mann aus Emmerich hatte im genannten Zeitraum einen Knall wahrgenommen, ob dieser aber in Verbindung mit der Verkehrsunfallflucht steht, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Vermutlich befuhr die oder der Unfallverursacher die Straße Pesthof in Fahrtrichtung Großer Wall und touchierte dabei das abgestellte Fahrzeug. Anschließend entfernte sich die oder der Verursacher vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

