POL-KLE: Geldern - Unfallflucht: VW Touareg beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (17. November 2023) kam es zwischen 15:20 Uhr und 18:00 Uhr am Marktweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 56-jähriger Halter eines schwarzen VW Touareg hatte seinen Wagen am Fahrbahnrand abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen an der Fahrertüre feststellen. Aufgrund des Schadensbild geht die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Beschädigungen durch eine Anhängerkupplung entstanden sind. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

