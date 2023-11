Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwarzer Fiat 500 beschädigt

Verursacher entfernt sich

Geldern (ots)

Am Samstag (18. November 2023) kam es zwischen 10:05 Uhr und 10:40 Uhr an der Burgstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten schwarzen Fiat 500. Der Fahrer des Wagens, ein 57-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn, stellte die Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Aufgrund des Schadens an der Stoßstange des Wagens, ist der Schaden nach aktuellem Erkenntnisstand beim ein- oder ausparken verursacht worden. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell