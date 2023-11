Kleve-Kellen (ots) - Am Freitag (17. November 2023) kam es gegen 10:00 Uhr an der Emmericher Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit einem schwarzen Peugeot 208 die Straße. Auf dem parallel zur Emmericher Straße verlaufenden Radweg fuhr ein 92-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Pedelec, welcher an einer ...

mehr