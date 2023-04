Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am 27.04.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Schubertstraße mit der Absicht, nach links in die Humboldtstraße abzubiegen. An der Einmündung zur Humboldtstraße missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Peugeot und kollidiert mit diesem in Höhe der Fahrertür. In der weiteren Folge stürzte der Junge und erlitt leichte Schmerzen im Rückenbereich, benötigte aber keine medizinische Hilfe. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, dass Fahrrad wurde nicht beschädigt.

