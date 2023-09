Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Rund vier und zwölf Monate ins Gefängnis

Rosenheimer Bundespolizei verhaftet Jordanier und Polen

Bild-Infos

Download

Rosenheim / Bernau (ots)

Für einen Jordanier und einen Polen haben die Kontrollen der Bundespolizei jeweils zum Reiseende geführt. Beide Männer mussten sich am Montag (25. September) damit abfinden, die kommenden Monate hinter Gittern zu verbringen. Von Rosenheim aus sind sie in die Justizvollzugsanstalt Bernau eingeliefert worden.

Auf den polnischen Staatsangehörigen machte ein Zugbegleiter die Bundespolizisten am Rosenheimer Bahnhof aufmerksam. Der aggressiv auftretende Fahrgast hatte keinen Fahrschein und war daher von der Weiterfahrt mit einer Regionalbahn ausgeschlossen worden. Die Beamten überprüften seine Personalien und fanden heraus, dass der 34-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Demnach war er vom Amtsgericht Augsburg wegen einer in der Vergangenheit begangenen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro verurteilt worden. Da der Mann seine Justizschulden nicht begleichen konnte, kam die gerichtlich festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe in Betracht. Er musste im Bernauer Gefängnis einen 125-tägigen Haftaufenthalt antreten. In dieser Zeit wird auf ihn aufgrund seiner vorausgegangenen Zugreise ohne Fahrkarte voraussichtlich noch das Strafverfahren wegen Leistungserschleichung zukommen.

Ein Jordanier muss in Bernau sogar eine einjährige Freiheitsstrafe "absitzen". Der 43-Jährige war mit einem in der Slowakei zugelassenen Reisebus in Richtung Rosenheim unterwegs. Bei der Bundespolizei-Kontrolle auf der Inntalautobahn gab er an, seine Papiere vergessen zu haben und sich eigentlich in Österreich aufhalten zu wollen. Zur Klärung seiner Identität wurde er von der A93 zur Dienststelle der Bundespolizei nach Rosenheim gebracht. Die Beamten fanden heraus, dass der Mann in einer niederländischen Flüchtlingsunterkunft gemeldet ist und in Deutschland von der Justiz gesucht wurde. Das Amtsgericht Rostock hatte ihn im Jahr 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Offenbar hatte sich der Jordanier angesichts des bevorstehenden zwölfmonatigen Freiheitsentzugs ins Ausland abgesetzt. Die Bundespolizisten brachten ihn, nachdem sie ihn wegen illegaler Einreise angezeigt hatten, in die Bernauer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell