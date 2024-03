Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Erfolgreiche Reanimation am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend (13. März) wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof aufgrund eines medizinischen Notfalls am Gleis 1 alarmiert. Eine ältere Frau lag bewusstlos am Boden in der Regionalbahn.

Gegen 18:40 Uhr wurde die Bundespolizei über einen medizinischen Notfall am Gleis 1 des Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Vor Ort konnte in der Regionalbahn eine 63-jährige Person, welche bewusstlos am Boden lag, aufgefunden werden. Die Frau wurde bereits durch eine im Zug befindliche Ärztin sowie weitere Reisende reanimiert. Die alarmierte Streife der Bundespolizei unterstützte bzw. übernahm die weiteren Reanimationsmaßnahmen. Nach dem Eintreffen der Rettungswagenbesatzung und des Notarztes wurde die Reanimation in ständigem Wechsel mit den Bundespolizisten durchgeführt bis ein Puls bei der Person wieder vorhanden war. Die Frau wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

