BPOLI-KA: Zeugen gesucht: ICE überfährt Leiter

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (8.März) im Bereich Mannheim Neckarstadt eine Leiter in den Gleisbereich gelegt welche von einem ICE auf der Fahrt zum Hauptbahnhof Mannheim überfahren wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde die Leiter gegen 18:44 Uhr auf Höhe Mannheim Neckarstadt durch den ICE überfahren. Der ICE setzte seine Fahrt bis zum Hauptbahnhof Mannheim fort. Nach einer Überprüfung durch die Deutsche Bahn konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Weiterhin wurden keine im Zug befindlichen Personen verletzt. Durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnten im Bereich der Industriestraße Fußspuren im Gleisschotter festgestellt werden, welche in Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 12016 0 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

