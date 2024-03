BPOLI-KA: Betäubungsmittel aufgefunden am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) - Ein 32-Jähriger führte in der Nacht von Mittwoch (6. März) auf Donnerstag (7.März) am Mannheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich. Gegen 00:55 Uhr wurde der marokkanische Staatsangehörige aufgrund einer zuvor begangenen Zugfahrt ohne Fahrschein von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Während der Kontrolle wurden in der ...

mehr