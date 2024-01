Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Buntmetalldiebstahl vom 12.01.2024

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei Buntmetalldiebe konnten am vergangenen Freitag (12.01.2024) durch Beamte der Altenburger Polizei gestellt werden. (LPI Gera berichtete)

Im Rahmen der Ermittlungen konnte bereits ein Teil der Beute ihren Eigentümer wieder übergeben werden. Für das weitere Beutegut sind die Eigentümer unbekannt - alle Ermittlungen dazu verliefen bislang erfolglos. Die Altenburger Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Angaben bzw. Hinweise zu den Besitzern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0009943/2024 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

Pressemeldung vom 14.01.2023

LPI-G: Buntmetalldiebe ermittelt und dabei weiteres Diebesgut aufgefunden Altenburg Altenburg

Am Freitag, den 12.01.2024 wurde der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 7 Uhr mitgeteilt, dass Buntmetalldiebe an einer Schule in der Schulstraße in Altenburg tätig waren. Durch einen Mitteiler wurde nämlich bekannt, dass Kupferfallrohre demontiert und entwendet wurden.

Im Rahmen der Aufnahme und vorliegenden Spuren führte diese die Beamten direkt zum nächst gelegenen Recyclingunternehmen. An diesem konnten die zwei männlichen Diebe im Alter von 18 und 35 Jahren festgestellt werden, welche gerade versuchten das Beutegut zu Geld zu machen. Im Rahmen der Kontrolle, konnten nicht nur die Kupferfallrohre, sondern noch weiteres Diebesgut festgestellt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um zwei in Fahndung stehender E Bike´s. Eines der Fahrräder wurde erst einen Tag zuvor, am 11.01.2024 in der Fabrikstraße in Altenburg, entwendet. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Besonders Schwerem Fall des Diebstahls bzw. Hehlerei verantworten.

