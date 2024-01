LPI-G: Brand auf Balkon

Greiz (ots) - Greiz. In Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete, gerieten am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) gegen 13:15 Uhr ein Spaziergänger (44) sowie ein Paketzusteller (29) in der Franz-Feustel-Straße bzw. Rauner Straße. Hierbei sprach der 44-Jährige den 29-jährigen Fahrzeugführer auf den Umstand an, dass er soeben entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr. Die Situation eskalierte ...

