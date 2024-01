Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit im Sraßenverkehr

Greiz (ots)

Greiz. In Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete, gerieten am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) gegen 13:15 Uhr ein Spaziergänger (44) sowie ein Paketzusteller (29) in der Franz-Feustel-Straße bzw. Rauner Straße. Hierbei sprach der 44-Jährige den 29-jährigen Fahrzeugführer auf den Umstand an, dass er soeben entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr. Die Situation eskalierte derart, dass der Paketzusteller den Spaziergänger schlug. Die Greizer Polizei wurde informiert und der Sachverhalt angezeigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (PZ)

