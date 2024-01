Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz am Busbahnhof

Altenburg (ots)

Altenburg. Am gestrigen Abend (18.01.2024), um 21:20 Uhr, wurde die Altenburger Polizei über eine auffällige und herumschreiende Person am Busbahnhof in der Wettinerstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann (d,18) andere Fahrgäste bedroht habe. Aufgrund seines weiterhin auffälligen Verhaltes wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete und sogar einen Beamten körperlich angriff und leicht verletzte. Der 18-Jährige wurde nach einem Aufenthalt im Gewahrsam in ein Krankenhaus eingewiesen und die Ermittlungen zu mehreren Straftaten gegen ihn aufgenommen. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Altenburger Polizei entgegen. Bezugsnummer: 0016370/2024. (PZ)

