LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam versuchten sich Unbekannte von Dienstag zu Mittwoch (16.01. - 17.01.2024) Zugang zu einem Damenmodeladen in der Saalfelder Straße zu verschaffen. Am Ende gelang ihnen ihr Vorhaben nicht. Allerdings verursachten sie an der Eingangstür nicht unerheblichen Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0015223/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. ...

