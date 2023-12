POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand - Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag, zwischen 13 Uhr und 22 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Einfamilienhaus im Wehlingweg. Über die Terrassentür gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Innere. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden hingegen beläuft ...

mehr