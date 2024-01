LPI-G: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots) - Altenburg. Am gestrigen Abend (18.01.2024), um 21:20 Uhr, wurde die Altenburger Polizei über eine auffällige und herumschreiende Person am Busbahnhof in der Wettinerstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann (d,18) andere Fahrgäste bedroht habe. Aufgrund seines weiterhin auffälligen Verhaltes wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete und sogar einen ...

